Detalla que son niños de entre seis meses y un año de edad que fallecieron por tos. Quién va a dar cuentas de esto. Uno va a trabajar, ya cuando llegas al cuarto el niño enfermó y no aguantó, son chiquillos .

En entrevista, Gonzalo menciona que si bien hay casos que salen a la luz pública, otros no y son aquellos de los que nos enteremos entre las familias cercanas que habitamos en las cuarterías, como que el hijo de algún compañero murió .

Nosotros solemos migrar mucho adonde hay trabajo y la mayoría de las veces lo hacemos con nuestras familias. Pero este año unos 20 niños, quizá más, fallecieron en Sinaloa y a la autoridad no le importa , cuenta Gonzalo, jornalero originario de Tlapa, Guerrero.

Isabel Margarita Nemecio, colaboradora del Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, señala que hay casos de menores que fallecen en los campos agrícolas que no son documentados ni existen en las cifras oficiales. La pobreza, marginación, exclusión social y discriminación son factores que imperan y obligan a expulsar flujos elevados de familias a otros estados.