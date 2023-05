Carolina Gómez Mena

Periódico La Jornada

Domingo 21 de mayo de 2023, p. 8

Conseguir medicamentos controlados, especialmente anorexígenos (supresores del apetito) está a un click de distancia, pues en redes sociales distribuidores de diversos fármacos de patente, suplementos alimenticios y otros productos cuya efectividad no está confirmada, como geles reductivos y reafirmantes, los hacen llegar por paquetería o plataformas de mensajería.

La Jornada hizo contacto con algunos distribuidores, quienes fácilmente ofrecieron estos fármacos para bajar de peso rápidamente –los cuales se deben expedir mediante receta médica y cuyas sustancias activas son clobenzorex, anfepramona (dietilpropión) y fentermina–, aun cuando se les aclaró que no habían sido ordenados por un especialista. También en algunas páginas se comercian productos, entre cuyos ingredientes figura el diazepam.

Esta semana, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) revocó los registros sanitarios a los medicamentos Redotex y Redotex NF, que también eran distribuidos por algunas de esas empresas.

Redotex ya no está a la venta. Algunos distribuidores admiten que ya no lo ofrecen porque su producción se detuvo por la determinación de la Cofepris, mientras otros reconocen que su registro fue cancelado. Sin embargo, esto no representa un problema para los comercializadores, pues dan otras opciones que, aseguran, tienen el mismo resultado: pérdida acelerada de grasa corporal.

Por comunicación virtual, a este medio se le sugirieron productos, al tiempo que algunos vendedores no vieron problema en desconocer la dosis, la duración y el horario en que se deben tomar. Sin embargo, la indicación médica es que no pueden ingerirse por tiempo prolongado, por los riesgos que implica.

Las farmacéuticas que los producen advierten en los empaques que estas sustancias son auxiliares en el tratamiento de la obesidad exógena, recomendadas para personas con índice de masa corporal (IMC) mayor a 30 o sobrepeso con IMC superior a 27 y que no se debe exceder la dosis recomendada por el médico, pues algunos son compuestos químicamente relacionados con las anfetaminas, como la anfepramona.