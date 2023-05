En declaraciones a medios de comunicación, señaló que en su visita de este domingo a ese estado, se reunirá con los abogados y su equipo. No nos vamos a dejar, vamos a proteger a nuestra gente, porque es un abuso , subrayó.

En tanto, en entrevista con medios, al ser cuestionado sobre la relación entre ambos países, Marcelo Ebrard expuso que es bastante buena entre el presidente Biden y el presidente Andrés Manuel López Obrador, me llevo también muy bien con muchos oficiales . No obstante, reconoció, eso no quiere decir que todo mundo respete nuestra relación .

Recordó las declaraciones del senador republicano John Neely Kennedy, quien fue muy ofensivo con México, le contesté que es una persona non grata .

Refirió que el país es el que más ha apoyado a Estados Unidos en la lucha contra el fentanilo. México ha decomisado más o menos casi siete toneladas de pastillas de fentanilo, que si hubieran llegado a Estados Unidos podían haber matado a otras 50 mil personas. Eso costó 495 vidas mexicanas .

Sobre sus aspiraciones a la Presidencia de la República, apoyó que mexicanos en Estados Unidos puedan participar en la encuesta que Morena llevará a cabo para elegir al candidato del partido.

Asimismo, invitó a los aspirantes a que se sumen a su propuesta de que se realice un debate entre ellos.