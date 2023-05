L

a luz de las lámparas nocturnas rescata de la oscuridad el perfil de los árboles y los módulos de una sola planta que integran la residencia para adultos mayores Senderos de Esperanza . En la puerta del chalet 101 se encuentra Gregoria, conocida entre los residentes como Goya. Lleva un vestido de dos piezas, se arregla el peinado y tararea una canción que interrumpe al oír pasos que se aproximan.

Goya: –¿Quién anda allí?

Renata: –No se asuste. Soy yo.

Goya: –Yo, ¿quién? ¿Te conozco?

Renata: –Sí. Ayer en la mañana la señorita Emma nos presentó.

Goya (desconfiada): –¿Dónde está ella?

Renata: –En su cuarto. Se quedó en su cuarto empacando las cosas que le faltaban porque mañana se va; pero no se preocupe: yo voy a quedarme en su lugar.

Goya (al oír carcajadas en el chalet vecino): –¿Qué está pasando allí?

Renata: –La señora Becky invitó a sus amigas a ver la pantalla que le regaló su hermano por su cumpleaños. ¿Por qué no está con ellas?

Goya: –Espero a mi hijo Cristóbal. Prometió que vendría a verme.

Renata: –Pero ya es tarde y a estas horas no se reciben visitas.

Goya: –Ya lo sé, pero como Cristóbal viene de un viaje y se quedará en México sólo esta noche, le pedí a Ramón que lo dejara pasar. ¿Cree que lo haga?

Renata: –La verdad, no. Mejor vaya a acostarse.

Goya: –No tengo sueño y estoy nerviosa. Siempre que espero a mi hijo me pongo así.

Renata: –Dígaselo a su doctor para que le recete un calmante suave que le ayude a dormir.

Goya: –Ya me lo dio, pero a mí no me gustan esas cosas. Prefiero mi té de azahar. Ahí tengo, pero no lo he tomado porque no quiero que Cristóbal me encuentre dormida. De por sí viene poco… (Mira en dirección a la reja principal.) ¿Por qué se tardará tanto?

Renata: –El tráfico está peor que nunca y no creo que su hijo alcance a llegar hoy. Puede que mañana sí. Recuerde que los jueves también son días de visita. Agárrese de mi brazo y vamos entrando a su cuarto porque se me hace que no tarda en llover.

Goya: –A mí no me gusta que Cristóbal maneje cuando llueve. (Con extrañeza.) –Y tú, ¿por qué no te has ido?

Renata: –Estoy esperando a Emma. Voy a llevarla a su casa porque va cargadísima. (Saca su celular.) Voy a marcarle para que sepa que estoy aquí, no vaya a creer que la dejé plantada. Ojalá que ya no se tarde mucho.

Goya: --Veo que andas con prisa. ¿Te espera tu novio?

Renata: –Dilan, no. Es mi pareja. Da mantenimiento industrial. Antes formaba parte de un trío. Canta muy bonito. A ver cuándo se lo presento.