Por cierto, EK, quien es un conspirador congénito contra el gobierno de López Obrador (v.gr. la fétida Operación Berlín; https://bit.ly/45kj8yL), es miembro de organizaciones fascistas de Estados Unidos como The Committee on the Present Danger y alabó en forma grotesca la democracia –término que no entiende– de su socio GL (https://bit.ly/45dSQhn). ¿La putrefacta IAC sirve para lavar a la mafia albanesa y a otros carteles?

Infobae, portavoz oficioso del Mossad y el Comando Sur, señala que el riesgo país –que evalúa la capacidad para pagar su deuda externa– se disparó 59 por ciento del nivel del día anterior a la disolución de la Asamblea. Ya desde finales de marzo el riesgo-país de Ecuador lo colocó al peor tercer nivel de Latinoamérica después de Venezuela y Argentina, sin contar el retroceso de 6 por ciento de los bonos ecuatorianos en dólares con vencimiento en 2030 y que ha periclitado hasta 48.20 dólares (https://bit.ly/3WrIAyg).

El casi defenestrado banquero/globalista neoliberal, de 67 años, declaró que no tenía intenciones de volver a contender por la presidencia, que seguramente perdería ante el intenso repudio popular (https://wapo.st/42Za3tG).

En una entrevista a RT aduje que GL no ha garantizado estabilidad ni seguridad a los ecuatorianos (https://bit.ly/3OlVP1n) a tal grado, después de haber decretado el estado de excepción (https://bit.ly/3WkhokX), que !catapultó los homicidios de Ecuador a niveles mayores que Colombia y México! (https://econ.st/3Wl1OWe).

El tiktokero banquero globalista GL dejará un país hecho añicos en medio de la inseguridad civil y la incertidumbre financiera en un país dolarizado. A GL no lo salvó el tiktok que lo encumbró a la presidencia en forma anómala. El tiktok no garantiza la gobernabilidad.

