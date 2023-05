Solicita apoyo para Sembrando Vidas y adoptar árboles

ucedió que las altas temperaturas en los pasados días y la llegada del aire húmedo procedente del océano Pacífico ocasionaron un fenómeno meteorológico ojo de tornado , que son nubes convectivas que se mezclaron y generaron fuertes vientos que tiraron árboles; algunos casi secos, otros con raíces superficiales, sobre autos, casas, cables, bardas, postes, provocando accidentes y destrucción de puertas y ventanas.

No olvidemos que los árboles captan agua para los acuíferos, evitan la erosión, los deslaves, mantienen los ríos limpios, producen el oxígeno, purifican el espacio geográfico, son refugio de fauna y flora, dan vida y belleza verde a la ciudad.

Atención a todas las autoridades de las alcaldías: Evitemos la caída de árboles, podando las ramas secas o enfermas, eliminar los rebrotes de la base del árbol o del suelo, cortar ramas con crecimiento vertical, retirar ramas que se entrecruzan o se rozan.

Apoyemos al programa Sembrando Vida y adoptemos un árbol .

José R. Balanzario Zamorate

Felicita a los maestros

Como coordinador de Historia (jefe de área), después de poner el café y sacar las galletas, termina mi trabajo, sin embargo, empieza la jornada de compañero, cuando damos clase apenas si vemos a los demás maestros, nos cruzamos en los pasillos, tomamos un café de prisa, pero no tenemos tiempo de convivir, a veces, ya no soportamos nuestro silencio y tenemos necesidad de hablar, de salir del laberinto de soledad.

Ríe payaso es una ópera qué narra cómo después de asesinar a su amada, el payaso sale a continuar la función, en la coordinación he visto profesores que van a dar su clase saliendo del hospital donde acompañaron a su hijo toda la noche, quienes pasan de un padecimiento a otro sin quejarse con nadie, otros, que a pesar de su fastidio por la vida siguen encontrando en su trabajo una razón para vivir, los que sufren el fallecimiento de una madre, un hermano, un hijo, y apenas si se toman un tiempo para regresar a clases, los que, con el corazón roto viven o vivieron una separación de pareja y van a su clase tratando de no mostrar dolor, todos van erguidos a su salón, sus alumnos no tienen por qué enterarse de nada, por el contrario, ¡ríe, maestro, ríe!

Emilio Vivar Ocampo

Acerca de la compra de plantas a Iberdrola

La compra de 13 plantas a Iberdrola beneficia al país, porque de los esquemas privatizadores, los productores independientes de energía (PIE’s), son los más lesivos, los otros son los que se autoabastecen y los productores externos de energía, juntos generan 62 por ciento. Existen 35 plantas de ese tipo, que suman 13 mil 247 MW, son de Iberdrola, Unión Fenosa, EYRA, Acciona, Gas Natural (España), AES e Intergen (EU), MHI (Japón) y Transalta (Canadá).

Con las reformas salinistas en 2000 se instaló la planta Mérida III, con 484 MW y para 2013, cuando se aprobó la reforma peñista, los PIE’s ya generaban 43 por ciento. En este esquema un particular es propietario y vende a CFE. Se pagan mediante dos componentes un cargo fijo, que tiene por objeto resarcir al particular por la inversión y otro variable. El cargo fijo que paga la CFE, ya representa más de la tercera parte su gasto corriente y no se pueden capitalizar. Los PIE’s utilizan gas natural, que tiende al alza, se importan. Se hacen gasoductos, regasificadoras, se les proporciona el porteo y el respaldo, se da la preferencia en el despacho. Siempre a cargo de CFE. Estas 13 plantas ya se pagaron, no son chatarra, pero sí tienen un grado de depreciación.