En tanto, la FGJEM solicitó audiencia para que el juez correspondiente resuelva lo conducente , una vez que la fiscalía mexiquense ordenó el desistimiento del ejercicio de la acción penal a favor de Ruiz Santiago, en concordancia a lo dispuesto por el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales .

Ángel Carrera detalló que analizarán la decisión de la fiscalía, pero consideró que el juez tendrá que decretar la inocencia de Roxana al determinarse que actuó en legítima defensa cuando hace dos años privó de la vida a Sinaí N, su agresor.

El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su administraciónya revisaba el caso de la joven Roxana Ruiz. Ya lo estamos vien-do nosotros, y si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia lo vamos a hacer .

Sin embargo, el defensor de Roxana dijo que el indulto se otorgaba cuando ya no había recurso y la sentencia estaba firme, pero la situación no era así, porque el indulto equivale a un perdón, que ellos no aceptan, pues sería considerarla culpable de un delito que no cometió.

Reconocimiento de inocencia, sí; indulto, no

Carrera señaló que lo que si aceptarían sería un reconocimiento de inocencia de Roxana, ella es inocente . El 8 de mayo de 2021, Roxana se desempañaba como vendedora ambulante afuera de una tienda abarrotera de la colonia Benito Juárez.

A su puesto llegó Sinaí, quien le hizo la plática y le pidió ayuda, porque no tenía dónde pasar la noche. La mujer recién llegada de Oaxaca aceptó, y en el cuarto donde ella rentaba, Sinaí la violó.

Ella se defendió y en la pelea por su vida asfixió a su agresor. Fue detenida por policías municipales cuando deambulaba por calles de esa localidad.