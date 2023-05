–A mí me gusta mucho hacer ayuno porque me puedo aprender muy bien la letra de las canciones. Cuando estoy en ayuno, retengo mejor la letra de poemas. Hago ayuno intermitente, a veces tomo un té o una fruta, papaya o sandía, mi único alimento durante 12 horas. Son tres días de ayuno dos veces al mes y no comer me cae muy bien. Voy a cumplir seis años con este hábito, soy vegetariana. En ese proceso de no comer animalitos, tampoco como huevo, y sustituyo la leche por leche de almendras. En casos excepcionales como un pedazo de queso, porque mi mamá es oaxaqueña y me lo trae del pueblo; disfruto ser hija de oaxaqueña. ¡No comer un buen queso sería castigarla a ella! También disfruto unos ricos chapulines!

ace años entrevisté a Lola Beltrán y su fuerza me dejó una gran impresión. Deduje que cantar rancheras exigía ser algo parecido a una guerrillera de sombrero, escopeta y carrilleras para controlar tanto al mariachi como al público. Lola Beltrán ganó todas las batallas, pero ahora me pregunto qué significa cantar rancheras para una joven de pocos años como Rosy Arango, quien las entona a todo pulmón.

–¿Cree que la tendencia es a desaparecer música mexicana?

–Es la tendencia en todo el mundo, el primer escalón para dar a conocer una canción se encuentra en las redes sociales, es la forma rápida de difundir la música. No importa que la letra sea hueca ni que el arreglo musical sea malo, la canción pega.

–¿Las rancheras son cosa del pasado?

–Es muy grato para mí ver cómo se emociona la gente mayor. Quisiera que a los hijos y a los nietos se les enseñaran canciones de Guty Cárdenas; por eso sigo adelante, pero es una lucha dura, árida, a veces desesperante. La cultura popular se ha ido rezagando frente a la extranjera, que casi nunca llega al corazón y no tiene qué ver con nosotros.

–He notado que Cri-Cri sigue vigente a pesar de que han pasado más de 50 años...

–Pero es un porcentaje pequeño. Los niños no saben quién es Cri-Cri. Admiro a doña Eugenia León, a Guadalupe Pineda, a todas las cantantes que siguen al frente, y creo que tenemos que reforzar su difusión, levantar un escuadrón de canciones clásicas. Cuando Eugenia León sacó su disco de Cri-Cri, me reconectó con lo que viví de niña, pero hay generaciones que desconocen la música tradicional. ¿Sabe una cosa? Ahora se ha encasillado a la canción ranchera bajo el membrete de regional mexicano . Agrupa corridos y hasta baladas románticas, pero no sustituye grupos estridentes que tocan tonadas con un tipo de letras y de contenido soez, porque recurren a palabras soeces. Es una pena, porque las nuevas generaciones creen que eso es lo suyo, cuando nuestra música habla de lo mejor de México, del amor y del desamor, de la lealtad y el engaño, como hacía José Alfredo Jiménez. Ahora, además de malas palabras, las canciones hablan de la mujer con desdén...

–Rosy, en mi época, la canción más atrevida era la que decía: Quince años tenía Martina cuando su amor me entregó, a los dieciséis cumplidos una traición me jugó , pero ahora la letra de varias tonadas nos daña porque los narcocorridos están ganando terreno. Alguna vez, en un muro de la avenida Insurgentes apareció un poema de Paz que decía: El mundo nace cuando dos se besan y eso me hizo muy feliz.

–Ahora debería legislarse en contra de la denigración del amor, sobre todo de la mujer. Que las canciones no promuevan la violencia, la falta de respeto a la mujer, porque ha sido duro ver cómo ahora la música más popular es la más fea de contenido, la más carente de esencia y de valores.

–¡Qué bueno que lo denuncie!

–Nosotros, los oyentes, decidimos qué escuchar, pero un segmento de la población viaja en pesero y aprende canciones vulgares. Muchos jóvenes piensan: Si ese narcotraficante se hizo millonario y tiene mujeres y el público lo ensalza, yo quiero ser como él . Es un héroe. Por eso mi constante búsqueda es hacer música que rescate los valores, la cultura en contra de términos explícitos y hasta indignos...

“La radio está invadida de canciones que no valen la pena, y para ellas sí hay mercado. Si llego y digo: ‘Esta es mi música’, me responden: ‘¿Sabes qué, Rosy?, esto no vende, no funciona, no le gusta a la gente’. Estoy convencida de que en el fondo, si hacemos un frente común, podemos imponernos a la nueva generación. Mi abuela decía que todas las mujeres somos gotas de lluvia, pero que si nos juntábamos podíamos hacer un aguacero. Creo que tenemos que provocar un aguacero musical que lave y dignifique la letra de las canciones que hoy se escuchan.”

Tendríamos que buscar un Tláloc, un líder que respalde estos ideales y los convierta en una misión para todos y todas las compañeras de la música.