Black Lives Matter

Nina Simone, algunas de cuyas canciones forman parte de las listas de reproducción del movimiento Black Lives Matter, tuvo una relación a menudo difícil con Estados Unidos, donde nació en 1933 durante el periodo de segregación racial.

En la casa de tres habitaciones de Tryon, donde pasó su infancia con sus padres y hermanos, la pequeña Eunice Waymon –su verdadero nombre– se sumergió en la música al empezar a tocar el piano a los tres años y al destacar bajo las lecciones de Miss Mazzie, una profesora inglesa que le transmitió su pasión por Johann Sebastian Bach.

Pero su sueño de convertirse en concertista de piano clásico se frustró en el ingreso al Conservatorio de Filadelfia, fracaso que ella atribuiría al racismo.

En los años 60, su carrera siguió la lucha por los derechos civiles de los afroestadunidenses, a veces con una retórica radical, luego en forma de canción, como Mississippi Goddam, una respuesta a la explosión mortal en una iglesia en Alabama por miembros del Ku Klux Klan (1963), o la conmovedora Why? (The King of Love is Dead), que interpretó tres días después del asesinato de Martin Luther King (1968).

Finalmente, abandonó Estados Unidos y vivió sus últimos años en el sur de Francia, donde murió en 2003.

Según Leggs, la casa podría abrirse al público en 2024. Nuestro país está empezando a comprender que necesitamos preservar toda nuestra historia, y reconocer y celebrar la diversidad de Estados Unidos, añadió.