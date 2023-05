Los vehículos estacionados a cielo abierto de la calle Oriente 259, colonia Agrícola Oriental, en Iztacalco, mostraban una ligera capa en los parabrisas, así como polvo escurrido hacia las escobillas de los limpiadores, aunque residentes de la zona dijeron no haberse percatado de su caída y menos aún que sus viviendas o negocios tuvieran afectaciones.

La caída de ceniza en algunas alcaldías de la Ciudad de México no tuvo consecuencias para los capitalinos ante la baja cantidad acumulada, además de que fue perceptible sobre todo en vehículos y follaje de árboles y plantas, aunado a que ocurrió durante la madrugada y muy pocas persona se percataron.

Demarcaciones como Iztapalapa y Gustavo A. Madero reportaron también ceniza, pero no como para alarmar a la población , aunque el alertamiento de Protección Civil, en el caso de Iztacalco, motivó la suspensión de actividades programadas al aire libre.

En un servicio de lavado de autos de la colonia Leyes de Reforma, en Iztapalapa, uno de los empleados comentó que llegaron algunos coches, no muchos, con ceniza.

Santa Cruz Meyehualco, Valle de Luces, Los Ángeles y la unidad habitacional Cuitláhuac son algunas otras zonas en esta alcaldía en la que se reportó una caída ligera.

La dependencia emitió recomendaciones en caso de presencia de ceniza, como no realizar actividades al aire libre, cubrir nariz y boca, sustituir lentes de contacto por unos de armazón, cerrar puertas y ventanas, tapar rendijas con paños húmedos, cubrir depósitos de agua, no dejar alimentos a la intemperie, incluidos los de mascotas, y no tirarla en coladeras.