Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 20 de mayo de 2023, p. 11

Xalapa, Ver., Las universidades del país deben asumir el liderazgo que les corresponde y participar de los debates que forman parte de la agenda nacional y que le conciernen y preocupan a la sociedad, dijo Imanol Ordorika Sacristán, especialista en sociología política de la educación superior y de los movimientos sociales.

En la conferencia magistral "Universidad, política y autonomía”, previa a la entrega del doctorado honoris causa que le otorgó la Universidad Veracruzana, Ordorika Sacristán expuso que las universidades del país deben recuperar su lugar en el debate nacional.

La violencia, las violaciones a derechos humanos, la migración, la falta de agua, todos esos temas no pueden pasar sin que nuestras universidades opinen públicamente, y no tienen que hacerlo con una sola opinión, que lo hagan incluso desde su diferencia , expresó.

En su disertación Ordorika Sacristán hizo una crítica a las universidades que han abandonado su papel en la discusión de los temas de interés de la sociedad, como el paso de la pandemia, reformas electorales, la controversia entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.