Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Sábado 20 de mayo de 2023, p. 7

Tras el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez sigo durmiendo tranquilo , porque yo estaba a mil 800 kilómetros de distancia, aseguró Francisco Garduño Yáñez, titular del Instituto Nacional de Migración (INM).

En entrevista ayer, dijo que nunca pensó en renunciar por esa tragedia, que provocó la muerte de 41 migrantes. “Voy a estar hasta que el titular del Ejecutivo así lo decida… Aquí no hay amistades porque es un equipo de trabajo, solamente soy un empleado del Poder Ejecutivo”.

Al preguntarle sobre su situación jurídica, el funcionario respondió: “ya la conocen, pero La Jornada no ha estado presente, por eso a veces dice que estoy desaparecido”. Desde las 5 de la mañana del 28 de marzo, un día después de la conflagración ha estado constante , se defendió. Del incendio se enteró, aseveró, a las 9:50 pm, cuando ya había ocurrido.

Mi primera misión fue estar en hospitales, conocer las condiciones y partes (médicos), trasladar a los heridos a centros de alta especialidad; después, atender la devolución de cuerpos. Estuve en el aeropuerto, atendí a los familiares, trasladarlos desde sus países de origen hasta Ciudad Juárez y más.

Resaltó que compareció y se le vinculó a proceso después de que fue puesto a disposición de la autoridad judicial por el delito de ejercicio indebido del servicio publico, pero el juez ordenó que no me podían revocar el cargo porque hay presunción de inocencia .

Sólo que algunas personas ya me acusaron, me procesaron, me condenaron. Pero lo más doloroso y la misión que me encargó el presidente de la República es atender a los heridos, a los familiares, y estar compareciendo las veces que me requieran el juez y la Fiscalía General de la República .