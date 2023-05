“S

i Roxana Ruiz no se hubiese defendido, hoy tendríamos otro feminicidio y una cruz rosa más lacerando nuestro corazón”, advierten, indignadas, las mujeres que se movilizarán hoy para exigir la libertad de la joven madre de 23 años que el pasado 15 de mayo fue condenada por el Poder Judicial del estado de México a seis años y ocho meses de prisión, así como al pago de más de 280 mil pesos por reparación del daño. El motivo: defenderse de su violador sexual.

A las autoridades mexiquenses no les importa la vida de las mujeres pobres y precarizadas , acusa la colectiva Tejiendo Redes Feministas desde la Periferia, y recuerdan que el estado de México ocupa un doloroso e indignante primer lugar de todo el país en número de feminicidios, abusos sexuales y homicidios dolosos de mujeres.