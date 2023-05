Ap, Europa Press y Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 20 de mayo de 2023, p. 20

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, descartó ayer postularse para las elecciones anticipadas que tendrán lugar en este país tras la expedición del decreto ejecutivo 741, con el cual activó la muerte cruzada , para disolver la Asamblea Nacional, donde se daba una votación para determinar si procedía un juicio político por un supuesto caso de corrupción, mientras decenas de estudiantes salieron ayer a protestar en contra de la continuidad del mandatario en el poder.

Lasso reconoció en entrevista con el diario The Washington Post que le es indiferente quién le pueda suceder, y apuntó que su objetivo no es evitar que alguien en concreto regrese a Ecuador , en alusión al ex presidente Rafael Correa, quien vive en Bélgica desde que dejó el poder en 2017 y fue condenado en 2020 a ocho años de prisión por un caso de sobornos.

El presidente Lasso invocó el miércoles pasado, menos de 24 horas después del comienzo de su juicio político, la muerte cruzada al argumentar que hay una grave crisis política derivada dicho proceso en el Parlamento ecuatoriano, dominado por la oposición y que, según él, tiene como proyecto político la desestabilización del gobierno, de la democracia y del Estado .

El proceso se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6.1 millones de dólares.

Caso de corrupción

El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el gobierno de Lenín Moreno, atenuante que ha recordado Lasso.