▲ De izquierda a derecha, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau; el presidente de Estados Unidos, Joe Biden; la mandataria de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el premier japonés, Fumio Kishida; su par británico, Rishi Sunak; el mandatario francés, Emmanuel Macron, el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, y la premier italiana, Giorgia Meloni en Isukushima. En la imagen sobre esta líneas, cientos de manifestatntes protestaron en Hiroshima con pancartas que reclaman No a la cumbre imperialista , Fuera las manos de Ucrania y No a la guerra contra China . Foto vía Ap y Afp

Arturo Sánchez Jiménez

Enviado

Periódico La Jornada

Sábado 20 de mayo de 2023, p. 17

Hiroshima. Los líderes de grupo los siete países más industrializados del mundo (G-7) acordaron anoche endurecer las sanciones contra Rusia, mientras el borrador de un comunicado, cuya versión final se publicará tras sus conversaciones en esta ciudad, subraya que el bloque considera necesario reducir la dependencia comercial con China. Así, se confirmó que el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, llegará hoy para integrarse al cierre de actividades de la cumbre, que se celebrará mañana.

Tras una sesión de trabajo realizada por la noche, los jefes de Estado de este bloque anunciaron su compromiso de restringir cualquier exportación a Rusia que pueda ayudarla en su guerra contra Ucrania y prometieron socavar la maquinaria bélica del gobierno de Vladimir Putin.

Haremos que Rusia se quede sin la tecnología, equipos industriales y servicios que apoyan su maquinaria bélica , subrayaron, y afirmaron que en la escalada de las sanciones harán todos los esfuerzos para evitar repercusiones en terceros países .

Restringiremos aún más el acceso de Rusia a nuestras economías. Sobre la base de las medidas para impedir que acceda a insumos en apoyo de sectores clave para su base industrial militar, ampliaremos nuestras acciones para garantizar que las exportaciones de todos los artículos críticos para la agresión de Rusia, incluidos los utilizados en el campo de batalla, se restrinjan en todas nuestras jurisdicciones , expresó la declaración conjunta.

Respecto de China, a la que las potencias del G-7 ven cada vez más como una amenaza para la seguridad económica, debían acordar que su condición de segunda economía mundial significaba que no hay alternativa y se debe buscar la cooperación, según un primer borrador del comunicado final citado por Reuters.