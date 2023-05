El caso ya lo estamos viendo nosotros, y si procede, me refiero a que se pueda aplicar el indulto, pues si hay sentencia, lo vamos a hacer , afirmó el mandatario federal en conferencia matutina.

El día de la sentencia, Roxana, sin contener el llanto, la consideró injusta. Aseguró que actuó en legítima defensa, pues de no ser así, ella es la que estaría muerta.

Me siento mal, triste, decepcionada de la justicia porque se comprobó que me violaron. Vamos a seguir luchando hasta que (yo) quede absuelta por este delito que me imputan, cuando defendí mi vida , dijo.

En tanto, su abogado Ángel Carrera, informó que tienen 10 días para apelar y exigir que se revoque la sentencia y se declare la inocencia de su clienta.

Localizan menor a petición de su madre

En la conferencia en Palacio Nacional, el Presidente también dio a conocer la ubicación de una menor de Matamoros, Tamaulipas, quien fue hallada con vida, luego de que su madre solicitó el apoyo del mandatario federal para localizarla. Dijo que en la investigación para dar con el paradero de una adolescente de 16 años se contó con el apoyo del gobernador Américo Villarreal, por lo que se logró ubicar a la joven, quien se encuentra en buen estado de salud, lo que consideró una buena noticia.

Con información de René Ramón, corresponsal