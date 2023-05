De La Redacción

Sábado 20 de mayo de 2023, p. 8

El Monterrey recibe esta noche a Tigres en la semifinal de vuelta de la Liga Mx, con la certeza de jugar con las gradas copadas en el estadio BBVA tras agotarse las localidades en taquilla. Con la serie abierta luego del empate (1-1) a mitad de semana, los Rayados cerraron su preparación sin ofrecer pistas de la estrategia y el cuadro titular con el que saldrán a disputar el clásico regiomontano.

Lo único seguro, señaló el técnico Víctor Manuel Vucetich, es que vamos a buscar el triunfo, no el empate a pesar de que cualquier marcador igualado les permite avanzar a la última instancia del torneo. Con el apoyo de nuestra gente, el equipo se tendrá que brindar de la mejor manera .

La obligación de los felinos, en cambio, es vencer de visita a los Rayados, cuando menos por un gol. Cualquier otro resultado los dejará fuera de la final, a la que no regresan desde el Clausura 2019 en que vencieron al León.

Vamos a buscar el triunfo des-de el primer instante. Si el gol cae en el minuto uno, excelente; si no en el 90 o en el agregado. Al final eso es lo único que nos da el acceso a la final , resumió Javier Aquino, volante del equipo de la UANL. Hay que ser pacientes y muy estratégicos, la concentración en los pequeños detalles será la diferencia. El que tenga menos errores va a ganar y queremos ser ese equipo, a nosotros no nos sirve otra cosa y no podemos especular .

En la fase regular del torneo, los Rayados cayeron dos veces en su estadio: frente al Guadalajara (0-1, jornada 1) y contra Santos (1-2, fecha 15). Ese pequeño rasgo de fragilidad de los albiazules es un aliciente en las aspiraciones de Tigres, que contarán con plantel completo en el encuentro de vuelta.