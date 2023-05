Leonardo Mena Gil

Periódico La Jornada

Sábado 20 de mayo de 2023, p. 7

El objetivo para Saúl Canelo Álvarez está claro: buscar la revancha contra Dmitry Bivol en septiembre. El mexicano tiene la mira puesta en el ruso, pero no se cierra a otras posibilidades en caso de que no se concrete la segunda parte. Mi objetivo es Bivol , confesó el pelirrojo durante el acto No Golf No Life.

Después de su combate exitoso contra el británico John Ryder en Guadalajara, el tapatío se tomó un par se semanas para repo-sar los embates que recibió en su pelea del 6 de mayo, en la que ga-nó por decisión y retuvo los títulos de peso supermedio de la AMB, CMB, FIB y OMB. Los próximos días serán fundamentales para definir a su siguiente oponente.

Mis manos gracias a Dios están bien, ya les di descanso, la recuperación que se merecen, y la siguiente semana tendremos algo en concreto, un camino hacia donde dirigirnos, pero como les dije, es la pelea que buscamos (Bivol), de no cerrarse, hay muchos enfrentamientos que podrían ser interesantes , manifestó el pugilista de 32 años.