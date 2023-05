Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 20 de mayo de 2023, p. 6

Madrid. La nadadora española Ona Carbonell, hasta ahora capitana del equipo nacional de natación artística, anunció que se retira tras más de 20 años en la élite y después de participar en tres Juegos Olímpicos, en los que sumó una plata y un bronce, además de otras 34 preseas entre campeonatos mundiales y europeos.

La catalana comunicó su adiós en un acto celebrado ayer en la sede del Comité Olímpico Español, reconociendo el peso que tuvo su familia –especialmente sus dos hijos, Kai y Teo, de tres y dos años–, en su decisión de colgar el traje de baño.

La retirada del deporte siempre es difícil cuando no traumático. Me siento afortunada y agradecida. Anunciar la retirada me llena de mil emociones, lo hago de forma serena, meditada y agradecida , asentó la ondina.

“El motivo por el que me retiro es que llevo 23 años en la sincro, 18 en la élite. Desde los 14 llevo en el CAR (Centro de Alto Rendimiento) de Sant Cugat y en el equipo nacional. La natación sincronizada ha sido el espacio donde he socializado, pero también he conocido el dolor físico y mental; me ha enseñado humildad, el valor del esfuerzo y el compañerismo, además de respeto y apoyo mutuo.