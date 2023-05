Le metí muy fuerte a todo lo que fue a la delegación olímpica y los Panamericanos pasados, aporté 100 millones y el Presidente 900 (a través del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado); es la mejor contribución que yo he visto para que puedan salir adelante. Si eso no es suficiente, hay que ver qué más hacer, pero eso no se había hecho y fue por iniciativa del mandata-rio que los vio muy desesperados; yo se lo aplaudo , agregó Bremer, quien recibió el reconocimiento a lo Mejor del Deporte de la Ciudad de México 2022 por su incansable labor de promoción.

No me quiero meter en grillas, pero de que ha habido un apoyo histórico a los deportistas que batallaron muchísimo para competir, lo ha habido , señaló.

Con el arribo de la selección de natación artística, el miércoles pasado, luego de lograr tres medallas de oro y una de bronce en la Co-pa del Mundo en Egipto, otro capítulo turbulento se presentó.

A su llegada a la capital, volvieron a levantar la voz, mientras Ana Guevara, titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), salió a declarar que las ondinas son unas mentirosas , deudoras y que seguirán sin recibir ni un peso del erario.

Las nadadoras han buscado por todas las vías posibles solventar sus gastos, incluso vendiendo trajes de baño, al tiempo que han manifestado públicamente el desamparo por el que atraviesa el gremio acuático.

Sin tomar partido, y más como una voz mediadora, Bremer manifestó que la encomienda de Guevara es ayudar a los deportistas y le pidió un poco más de humildad y cabeza fría para resolver esta problemática.

A mí no me gustan esas peleas entre las deportistas y Ana, no me parece correcto. Ella es la jefa y debe echarle humildad y ver cómo hace más aunque diga lo que diga. Yo no tengo lado, hay que dejar las discusiones y seguir apoyando .

Fiel a su devoción de respaldar al deporte nacional, puntualizó que lo seguirá haciendo, tal y como lo ha hecho desde hace dos décadas.