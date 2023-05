the sun rises, the sun sets it rushes to where it rises again

all the rivers run to the sea but the sea is never full from where the rivers run they run again

the wind blows round, round and round it stops, it blows again

Just your appearence / just your speech / just your kisses / and my beloved / and my love / just your left hand / just your right hand / and my beloved / just your mouth / just you are a nineteen miles / just your name / just your love / and my beloved...

Sigue David Lang: Pensé que si tomaba de estos textos su lenguaje que se aproxime más hacia los valores universales para ponerlos en música, me posibilitaría establecer mi propio catálogo emocional y de esa manera podría habilitar mi propia escritura en el corazón de estos textos en el tema central: lo humano, la humanidad, lo que somos como humanos .

El segundo track del disco, If I am Silent, proviene de El Libro de Esther:

If I am silent

I cannot think

Y del silencio brotan borbotones: everything I have / everything I am / everything I know / everything I feel.

En el siguiente corte, For Love is Strong, notamos el tono general del álbum: una sensación, apariencia, eco de repeticiones. Nada qué ver con el minimalismo, que es lo primero en que se apresuran a pensar quienes escuchan más de un compás que se repite en una partitura.

Es un efecto buscado por el compositor. De hecho, el último corte es aparentemente el mismo que el inicial, con variantes subrepticias, sorpresivas, insinuadas desde el título: Again (After Ecclesiastes) (Changed Return), y con indicaciones en la partitura para que cada compás, cada cadencia, cada cadena de sonidos, suene siempre diferente aunque conserve su misma apariencia. Algo así como la evolución mental de un cuadro de Escher frente a nuestros ojos, pero ahora en nuestros oídos.

No tengo duda: la mejor pieza del álbum es la 4: Where You Go (After the Book of Ruth): a donde vayas, iré. Por momentos parece que escuchamos una pieza de Guillaume de Machaut, algunos momentos del Ars Nova, incluso la sensación de parentesco nos puede conducir hasta Arvo Pärt.

No es casual que en la creación de estas obras haya estado presente, en los momentos de los estrenos de cada una de estas piezas, Paul Hillier, el creador del coro a capela Theatre of Voices, a su vez intérpretes por antonomasia de las obras sublimes de Arvo Pärt.

Sublime. La pieza titulada Where You Go (I’ll Go With You) se ubica varias galaxias más allá de lo sublime en su escanciamiento de manantiales sonando mansamente, en su hondura hímnica, en su repetición cual mantra, respiración o letanía. Música espiritual, sí, pero música de carne y sangre también. Sangre hirviente, corazón a galope. Y el alma en paz.

El track tercero, For Love is Strong, proviene de El Cantar de los Cantares y es menester mencionar que David Lang leyó con tal atención todos esos libros del Antiguo Testamento, que adquirió la autoridad moral, musical y literaria para crear sus propios textos en aras de la prosodia y de la poesía:

like wine

like oil, pouring

line one who wanders by the flocks

like women

like the lilly of the valleys

like the lilly among thorns

like the apple tree among all other

trees

like two young roes, wich feed among

the lilies

for love is strong

like the mountain of myrrh

like one chain on your neck

like a garden enclosed

like a fountain of gardens

like a veil of living waters

like my garden

like the beds of spices

my only hope is you

Como el vino y el aceite derramados, como alguien que tiene ensoñaciones mientras pace entre rebaños, como dos semillas que se alimentan una a la otra, como las lilis sobre las colinas, como una lili entre espinas, como el manzano que crece acompañado de todos los demás árboles, el amor es fuerte como una montaña de mirra, como la cadena que portas en tu cuello como un jardín encantado, como un manantial de jardines, como un velo de aguas vivas, como nuestro lecho escanciado de especias, así es como mi único anhelo eres tú.

