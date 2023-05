Más tarde, durante el embarque de la pieza en el aeropuerto internacional de Denver, el diplomático mexicano reiteró la fuerte cooperación que se tiene actualmente con el vecino país e insistió en que las autoridades estadunidenses ya no permitirán la posesión privada de las piezas sin la acreditación legal.

También es muy importante por el principio jurídico que establece (en Estados Unidos): quien posea un patrimonio histórico de nuestro país, a partir de ahora va a tener que demostrar su origen lícito y, si no lo puede demostrar, como ha sido en muchísimos casos, pues no la ha obtenido por vías legales. Entonces, eso nos va a permitir hacer más recuperaciones importantes.

Antes del acto protocolario, en su cuenta en Twitter, Marcelo Ebrard consideró a ésta como la mayor o más importante recuperación que hemos logrado en las últimas décadas , no sólo por el valor cultural en sí de la pieza.

Era como una herida no tener esta pieza, como algo esencial que nos faltaba, porque en el sitio (en Chalcatzingo, Morelos) estaba la ubicación de la pieza, pero no la teníamos, salvo por un dibujo , indicó el canciller, y subrayó la estrecha colaboración de Estados Unidos para alcanzar este resultado.

Si no tiene permiso de exportación (el objeto), pues es ilegal , detalló. ¿El mensaje cuál es? Estados Unidos ya no lo va a permitir. Fíjate qué mensaje tan relevante; quiere decir que si alguien en Estados Unidos anda consiguiendo no sé qué pieza, pues que se olvide, porque le va a caer la fiscalía, ¿no? Eso es .

Como adelantó La Jornada en sus ediciones del primero de abril y 12 de mayo, el destino del Monstruo de la Tierra o Portal del Inframundo será, en principio, el Museo Regional de los Pueblos de Morelos, Palacio de Cortés, en la ciudad de Cuernavaca, capital de aquella entidad.

Así lo confirmó en la ceremonia el arqueólogo Mario Córdova, quien desde hace más de dos décadas trabaja en la zona arqueológica de Chalcatzingo, de donde esa pieza fue sustraída ilegalmente a finales de la década de los 50 y principios de los 60 del siglo pasado.

Desgraciadamente, no va directo hasta Chalcatzingo; se queda un rato en el en el Palacio de Cortés. Tenemos un proyecto de museo en el que la pieza central va a ser ésta , apuntó el especialista del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), quien precisó que se requieren 20 millones de pesos para concretar dicho espacio museístico.

En el acto de entrega participaron asimismo los cónsules de México en Denver y Nueva York, Pavel Meléndez Cruz y Jorge Islas. A los oficios de este último se debió la recuperación y entrega de esa pieza prehispánica a manos de la Unidad de Tráfico de Antigüedades del fiscal de distrito del condado de Nueva York.

En buen estado de conservación

Ese mismo representante diplomático, acompañado por una arqueóloga del INAH, posteó la mañana de este viernes un video en Twitter en el que constató que se tratara de la pieza original y el estado de su conservación.

“Por lo que se alcanza a ver, uno: identificamos y cotejamos en primer lugar con las fotografías que se tienen en archivo del Museo Metropolitano (de Nueva York) que es la misma pieza que fue exhibida en 1970; número dos: tiene pequeños agregados, como el copete que se alcanza a ver al final, no es original, simplemente la redondearon (…) De acuerdo con lo que nos dice la doctora Miramontes, la pieza está en buen estado de conservación y puede ser trasladada.”

También conocido como Monumento 9 de Chalcatzingo, el Monstruo de la Tierra es un bajorrelieve que se estima fue creado entre los siglos VIII y VI antes de nuestra era. Es de casi dos metros de altura y uno y medio de ancho, y tiene un peso aproximado de una tonelada.

La pieza, que llegó en un avión Hércules C130 de la Fuerza Aérea Mexicana, fue entregada a la Guardia Nacional, que la llevó de inmediato al Palacio de Cortés, ubicado en el centro de Cuernavaca.