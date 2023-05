Entonces regresó a la UNAM, pero no le reconocieron sus créditos, tuve que empezar desde querido lector , hacer su maestría y doctorado nuevamente desde cero, de manera que hacer el posgrado a mí me llevó 10 años o más . Fue el lugar donde desarrolló su carrera, eso de alguna manera marcó mi línea de investigación , pues en su alma mater fue el encuentro con Ruy Pérez Tamayo, médico y divulgador de la ciencia, quien fue su tutor de tesis y la inició en los estudios de patología experimental, así como el estudio de la fibrosis.

La científica destaca la importancia de hacer difusión sobre qué es la ciencia y sus aportaciones. “Y a los jóvenes decirles ‘no hay nada que no puedan hacer. Si les gusta algo, insistan’. La obligación del Estado es que tengan un lugar a dónde ir. A las mujeres, más que nada, por favor no se limiten a las tareas tradicionales que la sociedad les impone”.

Creo que ahora me gusta más la carrera de biología que cuando estudié, porque tengo tantas preguntas, me van a faltar años para entender algunos de los fenómenos que actualmente se están estudiando , habla con emoción al ver cómo se han formado sus estudiantes y colegas más jóvenes, ahora aprendemos de ellos. A estas alturas de mi vida me puedo quedar tranquila en que hay generaciones adelante que van a continuar, han aprendido y que tienen sus propios impulsos.

▲ La académica durante la entrevista con La Jornada. Foto Marco Peláez

Colaboración con el INER

En el laboratorio, uno de los temas fundamentales de la doctora Annie Pardo son las enfermedades pulmonares fibrosantes, es decir, las que causan inflamación y cicatrices en este órgano que nos permite respirar. Son muchas las que existen, como el EPOC, las provocadas por estar expuesto al silicio o al asbesto, y hasta las producidas por los antígenos de palomas, como son las plumas y el excremento.

El interés de la doctora Pardo por cultivar células de lesiones fibróticas la llevó a una estancia en San Luis, Misuri. A su regreso, ya integrada a la Facultad de Ciencias, buscó a quienes trabajaban con enfermedad humana para tener muestras de biopsias para cultivar en el laboratorio. Así desde hace más de 35 años mantiene una colaboración con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), con investigación, modelos experimentales y cultivo de tejidos. Hace una década se fundó la unidad de biopatología Ciencias-INER. Aprenden mutuamente y de manera multidisciplinaria.

La pandemia de covid fue un momento en que la fibrosis apareció entre los enfermos. En ese tiempo de la cumbre de la crisis la universidad prácticamente cerró sus instalaciones, sin poder entrar al laboratorio y el INER se dedicó por completo a la atención de pacientes. La investigación se detuvo, pero ahora aprenden sobre cómo enfrentar las secuelas, como nosotros estudiamos fibrosis, es decir, el resultado final de muchos padecimientos intersticiales del pulmón, estamos interesados en entender si esto es una causa de fibrosis a largo plazo .

La científica, que dudosamente personifica su edad octogenaria, habla con gusto por su saber, al que le ha dedicado casi toda la vida. Su curiosidad por saciar las preguntas no las hizo aislada en un laboratorio, sino al lado de la formación de numerosas generaciones que han pasado por la facultad de Ciencias.

¿Por qué decidió estudiar biología? , se le cuestiona y responde: En nuestra educación en México uno tiene que tomar decisiones demasiado temprano . En su caso, entró a la universidad a los 16 años, obligada a elegir, no podía estudiar arquitectura o diseño porque sabía sus limitaciones. “Me gustaba filosofía o medicina. Tuve buenos maestros de biología en la prepa, eso es lo que a uno finalmente lo va definiendo”.

La vocación por la enseñanza inició al igual que la formación universitaria. Empecé dando clases desde que estaba en la facultad, daba laboratorio en la Prepa 2. He dado clases en secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado. Nada más me falta la primaria. Pero he abarcado los distintos niveles y toda mi vida he dado clases, siempre, siempre. Trabajo en una facultad y, eso ha sido una gran batalla que se ha ganado, antes estaban dedicadas nada más a la docencia, la investigación se hacía en los institutos. Es fundamental desde los primeros años que los estudiantes ya se involucren en la investigación y los maestros entusiasman hacia eso , observa.

Tenemos la fortuna de que hay muchos jóvenes, debemos dar la oportunidad a todos ellos, que no se queden sin lugar para la universidad. Nuestro país es muy desigual.

Un mensaje de WhatsApp de una amiga fue la forma en que se enteró que había sido reconocida con el Premio Nacional de Ciencias. Ya llevaba varios meses a la espera, pues la convocatoria cerró desde el año pasado. Primero fue la sorpresa y el gusto. La noticia no se hizo esperar en el chat familiar, donde abundaron las felicitaciones de sus seis nietos y sus tres hijos, Julio, Adriana y Claudia, ésta última la jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Un abundante ramillete carmesí de rosas luce como testimonio de la felicitación familiar en la sala de la casa de Annie Pardo.

“Le digo a Claudia: ‘ya me siento como tú porque fui a un evento y te estaban sacando fotos por todos lados. Tuve mis minutos de gloria’”, bromeó con su hija.

Su aprendizaje de los movimientos sociales también fueron heredados a las siguientes generaciones. No había duda aquí, esta era una casa de izquierda . Relata que desde chiquitos discutían temas del periódico, las asambleas en la facultad de Ciencias, la situación en Latinoamérica. “Claro, Claudia fortaleció, desarrolló y engrandeció todo esto, ella sí con una militancia mucho más activa y no se diga ahora, en estos momentos de un intento de transformar a este país, que ha sido el gobierno de Andrés Manuel, ella ha sido una pieza muy importante en la Ciudad de México.

Siempre pienso: si hubiera tenido un hijo de derecha, lo hubiera querido igual, ni modo. Pero la verdad hubiera sido un problema en las comidas familiares , ríe. Enseguida agrega: “he sido afortunada y mis hijos son un motivo de orgullo. Los tres son maravillosos en sus propias disciplinas y características.

“Ahora, Claudia, evidentemente está en una posición que podría ser la primera Presidenta de México. Se dice fácil, pero ha sido producto de un trabajo arduo, constante, dedicación. Es realmente admirable el esfuerzo, energía, pasión y conocimiento que ella le dedica a su actividad, ahora como jefa de Gobierno, antes como delegada de Tlalpan y a su carrera científica. Creo que sí tiene altas posibilidades de ser la Presidenta de México.

Claudia cree en la ciencia. Sabe que para el progreso de este país no podemos prescindir de la innovación, de la ciencia y que entonces en esa medida es importante seguir fortaleciendo .