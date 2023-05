Israel Dávila

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 19 de mayo de 2023, p. 13

Almoloya De Juárez, Méx., El abogado de Héctor Luis El Güero Palma Salazar, José Gabriel Martín Hernández, acusó a las autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano de incurrir en desacato, luego de que las autoridades de este Centro Federal de Readaptación Social se han negado a ponerlo en libertad, tras la resolución de un juez de Guerrero que le decretó la libertad toda vez que el delito que se le imputaba ya prescribió.

A decir del defensor, las autoridades fueron notificadas vía digital desde el miércoles y luego de forma personal, la madrugada de este jueves, pero se han negado a excarcelar a su representado.

Anoche, parte del equipo jurídico que representa a Palma Salazar, considerado el fundador del cártel de Sinaloa, se presentó en la delegación de la Fiscalía General de la República en el estado de México, para interponer una denuncia contra la directora del Altiplano, Nora Angélica Balderrama Cano, por el desacato en que ha incurrido, pero el personal de dicha institución se negó a recibir la demanda.

Martín Hernández indicó que no sólo no han acatado la resolución de la jueza de Guerrero que dictó la libertad de El Güero Palma el miércoles a las 16 horas, sino que su cliente estuvo incomunicado varias horas pues no le permitían tener contacto con su defensa.

Fue hasta las 17 horas cuando el abogado pudo ingresar y hablar con su cliente, quien le comentó que no le habían notificado de otra acusación en su contra, por lo que confiaba que sería puesto en libertad.