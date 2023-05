Para entonces, el Presidente ya había sostenido: no tengo elementos, pero siempre he tenido un instinto certero de que esas son investigaciones de Claudio X. González, del grupo que tiene, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos .

Señaló que desde que adquirió la propiedad (al comenzar el sexenio), la empresa que se menciona en las versiones periodísticas participó en varias licitaciones, pero sólo ha ganado en una de ellas, porque los parámetros son obtener los mejores precios, bajo supervisión de la Secretaría de la Función Pública. Incluso, aclaró, fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto a la entrega de los bienes, algo así como 16 millones de pesos; se le multó por no cumplir con lo contratado.

Presente en la conferencia, Sandoval habló por primera vez de la compra de un departamento en Bosque Real. Informó que se lo entregaron en obra gris (sin acabados, aunque tenía 11 años construido), por lo que su costo real fue de 9 millones de pesos, según un avalúo del Banjército, que le otorgó un crédito para adquirirlo. No es cierto que cueste 30 millones de pesos ; dijo que no conocía ni tuvo contacto con el propietario, pues se manejó con agentes inmobiliarios y sólo en la firma de las escrituras vio al dueño, ligado a una de las empresas proveedoras de la Sedena.

¿Y por qué los ataques a las fuerzas armadas, en este caso al general? Porque antes hacían lo que querían, les permitían todo; se llegó al extremo de que las agencias del gobierno de Estados Unidos mandaban en la Secretaría de Marina, imagínense eso. Ya se puso orden, ya no es así, México no es colonia, no es protectorado de ningún gobierno extranjero; van a tener que aprender a respetarnos. Por eso las investigaciones (al general).

▲ El titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, durante su participación de ayer en la mañanera de Palacio. Foto Presidencia

Y lanzó: ¿me preguntas si confío en las fuerzas armadas? Claro que sí. Y le tengo confianza al general, claro que sí, desde que decidí invitarlo a participar, después de un análisis de expedientes de todos los generales de división, llegué a la conclusión de que el general, entre otras virtudes, es una persona honesta .

Aunque en primera instancia Sandoval declinó aludir a sus viajes y los de su familia, hacia el final de la conferencia abordó el tema. Como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa. Solamente conozco París; en la administración anterior me tocó ir en dos ocasiones por cuestiones de trabajo para empezar las pláticas o las juntas de Estados Mayores México-Francia .

En este sexenio, agregó, ha viajado dos veces a Estados Unidos y una a Brasil, a la Conferencia de Ejércitos Americanos (aunque fue con el Presidente a Centroamérica y Cuba). En algunos de los países me ha acompañado mi familia, porque dentro de las actividades, en los protocolos de la Conferencia de Ejércitos Americanos está que lleve uno a las familias .

Como protocolo de la Sedena, expuso, tiene un grupo de ayudantes que lo apoyan a él y a su familia.

–¿Algún viaje en el que se haya cancelado su participación, y que de todas maneras haya viajado su familia?

–No, no, ninguno. El que mencionaron de Rusia, sí, fueron efectivos, personal militar; participamos antes de la guerra con nuestras bandas de música, apuntó.

Ante la pregunta sobre viajes de su familia a Europa, el Presidente acotó: ya explicó .

El mandatario ligó estas investigaciones al general a otras, como el acoso a sus hijos, o la última acusación del periodista Carlos Loret de Mola, quien difundió que en realidad el salario de López Obrador no es de 130 mil pesos, sino de 405 mil.

Sin mediar pregunta, sacó el tema: “como dicen los abogados, aceptar sin conceder de que gano 405, que ahí me carga todo: la luz de aquí de Palacio, los teléfonos, todo. Si fuese así, como cinco veces menos que él. ¿Cuánto gana él? Ya me sacó la cuenta, ¿no? ¿Por qué no nos dice hoy cuánto gana él? Yo ya he dicho que gana 2 millones de pesos mensuales.