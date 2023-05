Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Viernes 19 de mayo de 2023, p. 6

El año pasado, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), unidad México, brindó atención sicosocial y contención emocional a 12 mil 816 niños y adolescentes migrantes, quienes enfrentaron múltiples carencias para ejercer sus derechos a salud, educación y nutrición.

Otros 6 mil recibieron servicios educativos en albergues de Chiapas, Chihuahua y Baja California, mientras 10 mil fueron atendidos por equipos multidisciplinarios del organismo de la ONU.

Luis Fernando Carrera Castro, representante en México del Unicef, aseguró que nuestro país debe invertir más y mejor en las infancias, porque no sólo sufren por el hecho de ser pobres, sino también abusos y abandono, por las formas de violencia que se ejercen contra ellos, a veces muy lamentablemente en sus hogares, comunidades y territorios .

Al presentar el Informe Anual 2022 de Unicef México, aseguró que hay menores que huyen de sus lugares de origen para estar a salvo, no ser esclavos del crimen organizado, no ser reclutados y no ser explotados laboralmente, y en algunos casos, sexualmente .