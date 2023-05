E

n la entrega del 12/05/23 cité el uso del término biofilia por parte de Edward O. Wilson (EOW) y E. Fromm. Añadí que el primero, biólogo especializado en hormigas, sostuvo que la biofilia es una característica innata profundamente tejida en el DNA humano: un sentido primario de pertenencia a la familia de la vida. EOW define biofilia como tendencia innata a focalizarse en la vida . Añade que el impulso innato de todas las especies no es dominar sino florecer. Encontré esta, para mí sorprendente referencia a EOW, en el excelente libro de Jeremy Rifkin, The Age of Resilience, que narré en las tres entregas previas. Fue sorprendente porque lo poco que sabía de EOW es que fue el autor de un libro muy polémico, repudiado por varios autores de ciencias sociales y ciencias naturales; Sociobiology (1975), que algunos percibieron como una invasión de los científicos naturales en las ciencias sociales. El libro específico que introduce el concepto de biofilia se denomina Biophilia (1984), en cuyo prólogo EOW amplía la definición: Desde la infancia nos enfocamos con alegría en nosotros mismos y en otros organismos. Aprendemos a distinguir la vida de lo inanimado y nos movemos hacia ella como polillas hacia la luz del porche. Sostendré que explorar y afiliar a la vida es un complejo proceso del desarrollo mental. Nuestra existencia depende de esta propensión. La biología moderna ha producido una genuina nueva manera de mirar el mundo que es una rara instancia de alineación entre instinto y razón. Mi conclusión es optimista: a medida que más entendemos otros organismos, más valor les otorgaremos a ellos y a nosotros mismos . El autor de los dos libros citados y otras dos docenas más, murió a finales de 2021 a los 92 años de edad. La disciplina que fundó, la sociobiología , se llama ahora sicología evolutiva . Un destacado practicante es Steven Pinker (SP), autor de numerosos bestsellers, entre ellos The Blank Slate (La Tabla Rasa) que estudié ávidamente e incluí en un curso que impartí en el doctorado de sociología de El Colegio de México sobre esencia humana. El subtítulo del libro es The Modern Denial of Human Nature (La negación moderna de la naturaleza humana). Es una erudita y enjundiosa defensa del concepto de naturaleza (o esencia) humana y una crítica devastadora a los negacionistas del concepto. Como parte de su larga narrativa, SP expone el agresivo debate que se dio entre los defensores y los atacantes de Sociobiología. Los atacantes conciben cultura y biología como dos mundos escindidos que deben ser abordados de manera exclusiva y aislada, por las ciencias sociales y las naturales respectivamente. Los defensores son seguidores de EOW, y de los autores iniciales de la idea de la consiliencia–: la unificación del conocimiento de todas las ciencias– John Tooby y Leda Cosmides. Sociobiología propone la unificación de las ciencias naturales (especialmente las asociadas a la biología) y las ciencias sociales (y la filosofía). En el capítulo 7 de The Blank Slate, SP narra el agrio debate entre ambos polos.