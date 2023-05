No tiene la oposición proyecto inclusivo de gobierno o de nación, se despacharon indebidamente y varias de sus generaciones están en opulencia, ahora desechamos la corrupción, el clasismo y la discriminación. ¡Ya es tiempo de y para ellos!

Creo que el Lic. Adán Augusto le dará continuación al proyecto de nación de AMLO y me gustaría que Claudia quedara como secretaria de Gobernación y Marcelo que continúe como secretario de Relaciones Exteriores. Gran equipo harían los tres.

Me gustaría que Claudia, Marcelo y Adán actuaran en sinergia y sin egoísmo, y vieran el cambio al menos tres sexenios juntos.

Votaré por Marcelo Ebrard, pues es el mejor preparado. Claudia es buena, pero le falta barrio. A Noroña (aunque no esté en esta encuesta) le sobra barrio y los magnates lo detestan. Eso sí, aunque no saliera MEC, votaré en unidad por el proyecto sin importar el candidato.

En el sondeo semanal votaron 3 mil 298 personas. Participaron en Twitter, 630; en El Foro México, 595, y en Facebook, 2 mil 73. La encuesta fue distribuida por redes sociales a través del enlace de SurveyMonkey y por medio de la función Encuesta de las plataformas Twitter y Facebook. Pueden votar todos, cualquiera que sea su ideología. Los organizadores no votan y los resultados no reflejan necesariamente su opinión.

l año 2024 estará marcado por la llegada de un nuevo presidente (o presidenta) que gobernará hasta 2030. Por su lado, aún no está definido quién será el candidato (o candidata) de la oposición, aunque ya se han ido presentando públicamente. Los de Morena están bien definidos. En el sondeo de esta semana preguntamos la intención de voto.

@Vmgr6182/ CDMX

El Foro México

Desde que ganó AMLO en 2018 supe por cuál partido votaría nuevamente, así que mi voto será para Claudia Sheinbaum, mujer universitaria, que inspirará a otras mujeres, entre ellas a mi hija y sobrinas.

David Luviano/ Cuernavaca

Estamos viviendo una transformación radical para el bien del país. Es una renovación con justicia y se necesita más tiempo para construir un proyecto de nación con justicia social y se administre la riqueza que se genera y darla en forma equitativa a los más desfavorecidos.

Daniel García Granados/ Nezahualcóyotl

Tenemos que concentrarnos y apoyar en conjunto a la 4T. La continuidad es esencial y seguir creciendo como nunca antes se vivió en nuestro México. Morena tiene que pulir mucho con los candidatos a diputados y senadores y sacar al partido mediocre Verde, con eso me siento complacido.

Juan Mario Rodríguez Gallardo/ CDMX

Facebook

Mi voto es para Noroña, que no está considerado. Se me hace una total injusticia por parte de Morena no incluirlo.

Carolina/ Querétaro

Adán es un negociador nato, que sabe cómo consensuar para que ganar-ganar sea para todos. Que Marcelo repita en SRE, donde ha hecho un papel inmejorable.

Paulino Villafuerte/ CDMX

Creo que en México estamos preparados para tener una Presidenta, Claudia es una mujer inteligente, valiente y ha acompañado a AMLO en las malas y en las buenas.

Francisco Moreno/ CDMX

Voy con Marcelo Ebrard; la supuesta popularidad de Claudia Sheinbaum es artificial. El canciller, como ningún otro servidor público, ha tenido gran participación en el actual gobierno, tan intenso y productivo como el Presidente.

Salvador García Vera/ Tecámac

