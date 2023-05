En esta jornada, la Aapaunam ha desplegado una enorme e insultante campaña, derrochando recursos, para llamar a votar por el sí mediante engaños y con una política del miedo. Mienten al afirmar que si se vota no perderemos nuestros derechos actuales, contrario al artículo 34 apartado c) del protocolo de legitimación, en el que se señala, entre otras cosas, que la empresa no puede disminuir salarios, derechos y prestaciones que se tenían en el CCT .

En cambio, si no se legitima, ellos no podrán seguir descontando cuotas en su favor, y por tanto los sindicatos reconocidos estaremos en igualdad de circunstancias para presentar un nuevo CCT.

Llamamos a participar en esta oportunidad histórica por la dignificación de nuestro trabajo académico y terminar con más de 40 años donde nuestros derechos han sido pisoteados por las autoridades en complicidad con este sindicato patronal.

No podemos seguir en la precariedad salarial y en la inestabilidad laboral en una universidad que gracias a la contribución del trabajo en las aulas de más de 32 mil docentes interinos es una de las mejores de América Latina.

No tenemos nada que perder y en cambio podemos ganar un futuro mejor.

Exigimos a la autoridad laboral que las urnas se resguarden en los sitios de votación y que el recuento de votos sea público y en el mismo lugar.

José Santos, profesor de la Facultad de Ciencias y secretario de relaciones del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de la UNAM

Denuncian exclusión masiva para ser observadores en consulta de AAPAUNAM

Docentes y estudiantes de la UNAM ingresamos solicitudes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para ser observadores acreditados en la segunda consulta de Legitimación del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) de AAPAUNAM (del 22 al 27 de mayo). Todas las solicitudes fueron rechazadas como no procedentes por no contar con elementos suficientes que satisfagan los principios de imparcialidad y objetividad sin dar explicación. Fuimos excluidos de un proceso que requiere transparencia ante las irregularidades cometidas por AAPAUNAM en la 1a consulta. Se niega el derecho a la certeza en un proceso de 15 mil 600 horas para cubrir el voto de 43 mil docentes. ¿Por qué inventaron nuevos requisitos no solicitados en otras consultas, como anexar CV y carta pormenorizada de exposición de motivos? ¿Qué no es suficiente motivo el que en esta consulta queremos respeto a la libertad de elegir qué contrato colectivo nos representa?

Frente de Académicos Unidos e Interuniversitaria de estudiantes. Abogado Humberto Oseguera

Invitación

Proyección de La muerte tiene permiso

El Albergue del Arte invita a la proyección de Las buenas hierbas, dentro de su ciclo de cine La Muerte Tiene Permiso, de María Novaro. Ver tráiler en https://youtu.be/9uI1EYKORPY. Las buenas hierbas es un relato sobre la química del cerebro, la química de las plantas y de las emociones humanas.

Se presenta hoy a las 19 horas en el foro El Albergue del Arte, ubicado en Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones al teléfono 55-5554-6228. Entrada libre.

Foro Albergue del Arte