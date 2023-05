Dora Villanueva

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhibió que en los tres primeros meses del año solicitó la suspensión a 54 contribuyentes inscritos en su padrón de importadores, más de la mitad de ellos por tener un domicilio no localizado; indicio que no es regla, pero se vincula a supuestas empresas o personas que simulan operaciones.

El organismo detalló que en el primer trimestre del año suspendió del padrón a 29 importadores que tenían un domicilio fiscal no localizado, a 19 por no realizar operaciones de comercio exterior en más de un año, a 19 más por incumplimiento del decreto de vehículos usados y a seis por la falta de presentación de la declaración de impuestos o alguna otra obligación fiscal.

El SAT determina a un contribuyente con domicilio no localizado cuando éste no reporta una dirección fiscal, inscribe una ficticia, o una en la que no realiza sus actividades, también en casos en los que no se actualiza la información, se da incompleta o incorrecta.

En su más reciente Informe tributario y de gestión, el SAT también detalló que en el primer trimestre de 2023 se han integrado 15 expedientes con vistas a la Administración General Jurídica y ante la Procuraduría Fiscal de la Federación por un daño al fisco de mil 302 millones de pesos en operaciones de comercio exterior.

Más de 8 mil millones en perjuicio al fisco

Entre los expedientes presentados, siete fueron ante la Administración General Jurídica para su análisis y en su caso trámite como asuntos penales, cuyo monto de perjuicio al fisco asciende a 209 millones de pesos. De ellos uno es por contrabando, tres por presunción de contrabando, dos por contrabando equiparado y uno por desocupación o desaparición del domicilio fiscal.