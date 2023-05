El astro español finalmente reconoció que no va a poder estar para Roland Garros, cuya edición 2023 arranca dentro de 10 días. Y aunque no sabe con exactitud cuándo se recuperará completamente de una rebelde lesión en la cadera, Nadal confía volver a las pistas en algún momento y posiblemente poner final a su carrera en 2024.

Nadal, quien cumplirá 37 años el 3 de junio, se refirió a su futuro en un deporte en el que él y sus rivales, el suizo Roger Federer, quien se retiró en 2022, y el serbio Novak Djokovic han dominado durante décadas.

No quiso precisar una fecha para su retorno a la gira, pero anticipó que podría tomar varios meses.

La intención es que 2024 sea mi último año y poder jugar los torneos que me apetezcan para despedirme de aquellos que me han marcado , señaló, sentado solo en un estrado, en una comparecencia que fue transmitida en vivo por la red de televisión pública de España.

No se puede estar exigiendo más y más al cuerpo porque hay un momento que saca la bandera y dice hasta aquí , agregó. Y aunque mi cabeza no quiere, o no ha querido, que fuera hasta aquí, pues mi cuerpo me lo ha dicho .

En 18 presentaciones en el Abierto de Francia, Nadal registra una foja de 112 triunfos y tres derrotas.