Alonso Urrutia y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 19 de mayo de 2023, p. 9

La polémica desatada sobre la falta de financiamiento a la selección de natación artística para que asistiera a la Copa del Mundo en Egipto forma parte de una embesti-da mediática contra el gobierno, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien cuestio-nó el escándalo que se generó. Lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta es que contestemos mal; es el caso de la directora del deporte, Anita Guevara, quien les hace el caldo gordo .

Sensacionalismo

Recordó que le dio gusto el triunfo de las nadadoras, pero apenas estaban recibiendo el premio y ya estaban los medios destacando que ellas se habían costeado el viaje y emprendieron una campaña contra el gobierno. Anualmente, dijo, se otorgan 500 millones de pesos de manera directa a los deportistas de alto rendimiento. Sin embargo, todo lo magnifican, es ese sensacionalismo, amarillismo, nota roja .

Ofreció revisar el caso de las atletas y las quejas que han presentado, pero mencionó: me llama mucho la atención que de las aportaciones del gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que están en contra de nosotros hay para asociaciones que han promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara .