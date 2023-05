El mayor crecimiento de las empresas y de una extendida gama de propietarios y trabajadores se produjo en México durante un intenso proceso de industrialización –comparado con los años posteriores– durante la etapa llamada de sustitución de importaciones –1940 y mediados de los 70–. Nunca el salario ni la seguridad social y los derechos del proletariado fueron más amplios que con los gobiernos de Cárdenas y Echeverría.

En tal lapso de más de tres décadas surgieron dos, acaso tres generaciones de individuos que empezaron su actividad empresarial como vendedores o intermediarios de cualquier cosa y concluyeron su ciclo vital poseyendo verdaderos emporios: lo que embonaba con la idea del self-made man. El gobierno, con todo y haber emitido más de una veintena de leyes favorables a la empresa (agricultura, comercio, banca, industria) controlaba en buena medida el grado de concentración y centralización de la riqueza registrado desde entonces.

A partir de los años 80, el gobierno fue perdiendo terreno, una vez que la nueva expansión del capitalismo –la globalización neoliberal– impuso a los países en general, pero de manera subrayada a los países cuyos recursos materiales eran y son codiciados por los mercados, una nueva época extractivista a cambio de muy poco o nada. Y también de asumir esa imposición con una actitud de regocijo y hasta de largueza por las administraciones neoliberales de antes cuya cauda no ha podido evitar el de ahora –como lo prueba, entre otras medidas y realidades– la reciente Ley de Minas.

El emprendedurismo, uno de esos horribles vocablos inaugurados en el ámbito empresarial, no es sino una ilusión en el contexto del capitalismo mexicano. Bien lo saben los micro, pequeños y medianos empresarios: sus unidades productivas, que generan las dos terceras partes del empleo en el país, por más que ellos se esfuercen en emprender, no podrán pasar del nivel que tienen al siguiente, salvo mediante un inesperado golpe de suerte. Si ellos no son herederos, no pueden competir con los que sí lo son. También la desigualdad se presenta en los negocios.

En uno de los países más desiguales del mundo, la empresa, en todos sus estratos, no podía ser excepción.