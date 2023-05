Sobre el secuestro de los extranjeros, indicó que aún no se conocen sus nacionalidades y dijo que no cuenta con mayor información que la que se presentó la mañana de ayer en Palacio Nacional durante la reunión del gabinete de seguridad con el presidente López Obrador.

Hay 885 mil posibilidades, bueno, descontando 360 (mil) de mexicanos, que ya el gobierno de Estados Unidos estableció para que puedas hacerlo de una manera documentada y desde tu país con una aplicación que se llama CBP One .

Entrevistado tras encabezar ayer el acto en que la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó el primer pasaporte a una persona con género no binario, Ebrard reiteró el llamado del gobierno de México para que los migrantes sigan las vías regulares establecidas por Washington para ingresar a su país.

Ante el secuestro de 52 migrantes en Matehuala, San Luis Potosí, el canciller Marcelo Ebrard llamó a los extranjeros en situación de movilidad forzada a no exponerse a los peligros que se enfrentan al paso por nuestro país. No hay ninguna necesidad de que caigas en manos de gente (coyotes) que te cobra 7 mil dólares y promete llevarte a Estados Unidos, hemos tenido ya muchos accidentes graves. Es un riesgo .

El número de personas, según reporta Estados Unidos, que llegaron a su país de manera indocumentada o que fueron aprehendidos por las autoridades, se redujo 53 o 54 por ciento en los últimos cuatro días (tras el fin del Título 42). Entonces, pareciera que estamos en una circunstancia distinta a la que habían ellos previsto (que aumentaría el flujo). Le están sacando raja política (los republicanos) pero el flujo real está cayendo .

Igualmente, aseveró, el número de extranjeros enviados a México por parte de Estados Unidos ha bajado con las nuevas disposiciones, pues ayer fueron 28 nada más .

También se le preguntó por los dichos de la ex candidata presidencial en Perú, Keiko Fujimori, quien se lanzó contra el presidente Andrés Manuel López Obrador al llamarlo usurpador por la posición del mandatario ante el conflicto en la nación andina. Ebrard desestimó esas declaraciones: Hay que tomar las cosas de quien vienen, ¿no?