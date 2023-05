E

l artista no es artista porque quiera, pero si de verdad lo quiere, con seriedad, si con seriedad aspira a serlo (ascetismo que puede desembocar en misticismo) es muy probable que lo llegue a ser.

El artista de las palabras –poeta, dicho muy en general– es el que sabe oír (no dije escuchar, que el que escucha tiende o suele atender más a los significados que a los símbolos, y atender al sonido o la música de las palabras –no se olvide– tiene lo suyo, o lo mucho, de simbólico); no exclusivamente oírse, oír a los demás, y oír lo demás (oír lo demás nunca está de menos), lo que más allá de las palabras las palabras dicen. Oír lo más allá de las palabras.

El lenguaje, cualquier lenguaje, no nada más el reputado lenguaje por excelencia, según algunos tiene su origen en la poesía –y a la poesía va, va porque va.

Palabra no hay cuya resonancia (sin resonancia, sin multiplicidad de significados, de una manera oscura, o clara –eso ya se verá–, no hay poesía) no destile lirismo, y los poetas aprovechan –no pueden aprovecharse de– eso.

Decir lo que uno quiere decir en un poema es casi siempre una equivocación, más propiamente un enredo. Se trata de oír –y más que de escribir, de transcribir– lo que el poema quiere decir, dice.