odo apunta a que Citigroup concretó la venta de Banamex, el segundo banco en importancia que opera en el país (propiedad estadunidenses desde 2001), y algunos celebran que pase a manos nacionales , las del tóxico Germán Larrea, aunque, como a lo largo de los pasados 28 años –y los siguientes 47, cuando menos– el pago de su interminable deuda seguirá cargándose a los mexicanos, mientras las voluminosas ganancias llenan las alforjas de un puñado de particulares. Entonces, pírrica victoria para esta República concesionada y saqueada.

Dado lo anterior, la propiedad de Banamex debería ser de los mexicanos, porque de sus bolsillos no sólo han salido y seguirán saliendo los dineros para amortizar el ilegal rescate zedillista (Fobaproa), sino los multimillonarios recursos para que el tóxico Germán Larrea se quede con esa institución financiera fundada en 1884 (producto de la fusión de los bancos Nacional Mexicano y Mercantil Mexicano), la cual, a lo largo de su historia ha pasado por varias manos: capitales europeos y mexicanos, del Estado, reprivatizada, rescatada ilegalmente por Zedillo, extranjerizada por Fox (Citibank se quedó con él) y finalmente entregada al zar del cobre, uno de los mayores saqueadores de la riqueza nacional, y por si fuera poco ex accionista del Banamex rescatado (lo fue de los también rescatados Serfin, Atlántico y Comermex, que pasaron a ser propiedad de Santander, HSBC y Scotiabank, respectivamente) y beneficiario de la venta a Citigroup libre de impuestos (no sólo fueron Roberto Hernández, Alfredo Harp Helú y Claudio X. González Laporte), amén de ganador de otras suculentas privatizaciones, como Minera de Cananea y Ferrocarriles Nacionales de México (también concesiones petroleras, de generación eléctrica y mucho más).

Por cierto, el presidente López Obrador divulgó información sobre los beneficiarios de la política fiscal de Calderón y Peña Nieto, y entre los principales aparece Grupo Banamex con una condonación de impuestos por 15 mil 848 millones de pesos, y una rebanada de esa cantidad terminó en el bolsillo de Germán Larrea.