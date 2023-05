C

ontrasta el furor de segmentos opositores al obradorismo, que denuncian con pasión la presunta instalación vertiginosa de una suerte de dictadura en México, con el silencio ante los sucesos de Ecuador, donde un presidente derechista, el ex banquero Guillermo Lasso, frenó, mediante el cierre con militares y policías de la Asamblea Nacional, al declararla disuelta y convocar a elecciones adelantadas, el proceso de investigación por corrupción que en su contra desarrollaba ese órgano unicameral.

El golpe del conservador Guillermo Lasso Mendoza se fundó en el peculiar artículo 148 de la Constitución ecuatoriana, que permite lo que allá se llama muerte cruzada . Pero las causales invocadas, grave crisis política o conmoción interna , no están justificadas: la única crisis política grave es la del propio presidente Lasso, que no ha podido remontar las sustentadas acusaciones de cuando menos tolerancia ante actos de corrupción, y no hay conmoción ni en calles ni en otros ámbitos sociales. Es decir, Lasso disolvió el Congreso, gobernará meses por decreto y ha abierto paso a nuevas elecciones como maquinación desesperada para impedir que se le declarara culpable y se le destituyera.

Aparte de la confirmación de la doble moral de quienes son candil denunciante de hipótesis en casa y oscuridad silenciosa ante hechos comprobados en la calle forastera, vale poner atención en el proceso de la izquierda ecuatoriana que ganó la presidencia con Rafael Correa y luego sufrió traición con alguien proveniente del propio movimiento, Lenín Moreno, cuyo mal gobierno dio pie al aún peor Lasso. Y tómese nota de los preparativos en el ámbito de Correa para empujar candidaturas en los comicios adelantados de presidencia de la república y Asamblea Nacional.

Como es sabido, en la política tradicional se suelen producir postulaciones a determinados cargos altos para terminar negociando algo más abajo, que siempre será mejor que la situación original del especulador. Toca el turno a Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del partido de las cuatro mentiras, donde comparte liderazgo con el mal llamado Niño Verde. Según eso, podría ser candidato presidencial a nombre de lo que no es partido ni verde ni ecologista ni de México, o bien, se pediría que sea incluido en la encuesta de la llamada Cuarta Transformación, junto a cuatro morenistas corcholatizados y un no afiliado al Partido del Trabajo.