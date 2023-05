Por otro lado, en el área de Derechos Humanos, la organización Artículo 19 México está recibiendo por parte de la Usaid 2 millones de dólares y la misma cifra para el proyecto Fortaleciendo el acceso a la información y la libertad de expresión . Esta actividad promueve el respeto por la libertad de expresión en México, documentando y analizando ataques contra periodistas, incrementando la visibilidad de los ataques a nivel nacional e internacional y promoviendo la transparencia y responsabilidad del gobierno en la protección de periodistas. A través de sus esfuerzos de incidencia, Artículo 19 ha litigado casos emblemáticos en contra de la libertad de expresión, estableciendo importantes precedentes judiciales para futuros casos. También aboga contra la censura forzada o autoinfligida de periodistas , según la representación diplomática. Pero no se conoce una investigación que haya tocado la corrupción de los medios y el fenómeno del chayote. Y las investigaciones de Mexicanos contra la Corrupción no abordan los intereses de sus amigos y protegidos.

Inversiones

Schneider Electric, una empresa francesa de energía y automatización, anunció la expansión de su planta localizada en Tlaxcala dedicada a la fabricación de materiales y productos terminados para instalaciones eléctricas en hogares y fábricas, con una inversión de 74 millones de dólares este año. Por otro lado, la automotriz surcoreana Kia planea expandir su planta en Nuevo León con inversión de 3 mil millones de dólares.

Para formar parte del círculo machuchón

Los hogares de bajos ingresos en todo el mundo están sintiendo la carga de la inflación, que los ha obligado a gastar una proporción mucho mayor de sus ingresos en alimentos y vivienda, según el Banco Mundial. En contraste, las 500 personas más ricas del mundo –al menos 50 viven en México– han agregado casi 600 mil millones a sus fortunas combinadas este año, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg. No en todos los países los ricos necesitan tener el mismo capital para entrar al círculo de machuchones. Si quieres unirte al uno por ciento más boyante de Mónaco necesitarás una fortuna de 12.4 millones de dólares, según una investigación de la consultora Knight Frank. En el pequeño principado europeo es donde se necesita tener más dinero. Sin embargo, en Estados Unidos sólo se requieren 5.1 millones, en China un millón y en México apenas 383 mil dólares.

Twitterati

Claudio X. González ya no está en Mexicanos vs la Corrupción , le dice @CiroGomezL a @epigmenioibarra. No puedo decirlo de otra forma, pero no te hagas tarugo, Ciro, por eso no tienes credibilidad.

