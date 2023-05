▲ Una corte de apelaciones francesa confirmó ayer la sentencia de un año de cárcel al ex presidente Nicolas Sarkozy por corrupción y tráfico de influencias. La abogada del político dijo que llevará el caso ante el Tribunal Supremo e insistió en la inocencia de su cliente. Sarkozy, de 68 años, no tendrá que cumplir la condena hasta que haya un fallo firme y, si finalmente resulta condenado, puede solicitar cumplir la pena en arresto domiciliario con un brazalete electrónico. En la imagen, el ex mandatario al salir de la corte en París. Foto Afp