Alfredo Valadez Rodríguez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 18 de mayo de 2023, p. 29

Zacatecas, Zac., Alrededor de 500 trabajadores de tres filiales de la minera Fresnillo PLC-Grupo Peñoles se manifestaron ayer en la delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en esta capital por la falta de medicamentos y aplazamientos de cirugías que, aseguran, han tenido que cubrir por su propia cuenta en farmacias privadas y con médicos particulares.

Los mineros se trasladaron en un autobús y vehículos particulares del municipio de Fresnillo a la ciudad de Zacatecas; el convoy de vehículos fue escoltado por patrullas de la Policía de Vialidad y Policía Ministerial desde la entrada norte de la ciudad hasta la sede administrativa del IMSS, ubicada en el fraccionamiento Dependencias Federales.

Luego de descender de sus vehículos, los empleados de las filiales Fresnillo PLC, Saucito y Juanicipio sacaron pancartas y gritaron consignas mientras avanzaban al inmueble. Algunas de sus principales exigencias fueron: No a la cancelación de cirugías por falta de quirófano; No somos uno, no somos 100, pinche Seguro, cuéntanos bien; Se tienen consultorios sin médicos; Cirugías denegadas; Falta de pago de viáticos; Fallas en estudios subrogados; Citas para consultas muy tardadas; La atención en el triage (sistema para la clasificación de pacientes) y en urgencias es muy lenta , y Pueblo, escucha, el minero está en su lucha .

La movilización fue convocada por el sindicato denominado Frente. No obstante, Carlos Pavón Campos, líder sindical y ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional, no acudió a la protesta; mientras, otros líderes tuvieron una reunión a puerta cerrada con los directivos del IMSS.