Se resistió a mencionar un término que asegura no está en sus registros mentales en este momento. Sí recuerda, no lo negó, la derrota (4-2) que sufrieron frente a las Águilas en la temporada regular. Pero eso, asegura, les ha dejado una gran lección para encarar esta fase de otra manera.

Chivas tratará de aprovechar el beneficio de iniciar en casa, porque viajar a la Ciudad de México con una victoria en la ida represen-ta un escenario adecuado para las metas que tienen trazadas. Paunovic no se adelantó, lo primero es arrancar la serie.

Debemos conseguir una obra de arte en el primer partido. Hay que buscar la victoria en casa, porque después tenemos que salir a defenderla a su campo. Necesitamos aprovechar nuestro estadio y a nuestra afición.

De momento afinaron algunos detalles que no deben perder de vista. El timonel serbio no suele ser extrovertido y expresa sólo lo necesario. Por eso, sólo seña-ló tres circunstancias que deben tener muy controladas: no conceder oportunidades, la energía del equipo concentrada en el objetivo y controlar las emociones para no arruinar el plan colectivo.