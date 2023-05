El momento que más me deprimía era cuando todos los días debía pesarme y quería que bajara un kilo diario. ¿30 al mes? No tiene sentido. Los nutriólogos hacían lo que ella pedía, aún cuando se supone son profesionales y estaban en riesgo mi salud , detalló Flores.

Siempre hay atletas que se retiran y cuando son relegadas de la titularidad como éstas, porque venían otras mejores, hacen denuncias, por eso no he querido caer en ese juego , manifestó Loftus ahora que han resurgido los señalamientos en su contra.

No tengo nada que esconder, pero vamos regresando de una Copa con un resultado maravilloso y estos temas no vienen al caso , dijo una Loftus que evitó responder de manera directa ante los señalamientos en su contra.

No obstante, consideraron pertinente que se conozca bien y de manera pública la situación que se vive en los deportes acuáticos en México debido al conflicto entre World Aquatics y Kiril Todorov, quien pese a enfrentar una denuncia por peculado es respaldado por la titular de Conade, Ana Gabriela Guevara.

Creo que hay desinformación, efectivamente, seis somos parte de la Sedena, con la cual tenemos buena relación, pero este viaje no fue financiado por ellos. No hemos dejado de recibir apoyos, cada una de manera distinta. Yo soy de Jalisco y tengo una beca deportiva del estado. La única queja es que no existe el apoyo de Conade, la cual debería financiar estos justas deportivas , aseveró Nuria Diosdado.

Las nadadoras reclamaron a la Conade que restablezca las becas a los atletas y el pago a entrenadores que fueron retirados en ene-ro después de que World Aquatics desconoció a Todorov como pre-sidente de la Federación Mexicana de Natación.

El Comité Olímpico busca su forma de ayudar, a la Conade le pedimos que realmente restablezca la comunicación. Estamos cerca de los Juegos Olímpicos (de París 2024), este año es importante para clasificar, no podemos seguir con los problemas así , asentó Diosdado.

Cuando se nos dio esta noticia tan fuerte (el retiro de becas) se nos dijo, la ventanilla de atención a los deportes acuáticos se cierra; queremos que vuelva a abrirse. Si son cuestiones políticas lo que impide darnos apoyo, se puede dejar de lado, nosotros estamos enfocados en entrenar , apuntó Joana Jiménez, quien junto con Diosdado ganó la prueba de dueto femenil libre.

La Copa de Egipto es parte de la Serie Mundial que sirve como fogueo para el Mundial de Fukuoka 2023, al cual asistirán las mexicanas en julio. Por ahora, su siguiente meta es refrendar el oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe para después pelear el pase olímpico en los Panamericanos de Santiago.

Ante la solicitud de recursos por parte de los atletas de deportes acuáticos, una marca de aerolíneas ofreció apoyo a las clavadistas Gabriela Agúndez y Alejandra Orozco para el asumir los gastos de avión al Campeonato de Fukuoka.