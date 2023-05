Shinzaburo Takeda recordó cuando lo invitaron por primera vez a ser maestro de la escuela de artes plásticas de la UABJO, una decisión que no fue fácil para él.

Pedí que me dieran tiempo, que me dieran en una noche para pensarlo, porque tenía que reflexionar en lo que significa ser maestro, algo súper importante.

El reto fue crear una escuela con identidad propia, no asiática, sino con el carácter y la cosmogonía de Oaxaca y de México, pues no quise enseñar ningún pedazo de Japón, ningún arte de allá, porque además, confesó, no sabía nada de técnicas específicas de Asia. Lo que hizo entonces fue enfocar a todos sus estudiantes en el conocimiento de su propio entorno para que lo valoraran.

Con los jóvenes de Oaxaca el ejercicio que comenzamos a hacer fue estudiar nuestro estado. Preguntarnos ¿qué cosa es Oaxaca? y comenzamos a visitar lugares de la costa, los valles, la sierra, de pueblo en pueblo, para conocer las costumbres; tuve mucho interés para conocer su cultura y tradición.

Reiteró con humildad que, como ser humano, antes que artista, soy hijo de campesinos japoneses. No tengo nada de educación, pues en mi época no tenía pinturas de óleo ni acuarelas, sólo había lápices . Al respecto, Takeda criticó el hecho de que son los riquillos , no los pobres, los que se inscriben en las escuelas de artes, por lo que él decidió hacer algo al respecto para cambiar el enfoque, pues el arte es para el pueblo .

El arte es una forma de amar