Jueves 18 de mayo de 2023, p. 4

La multitud congregada en las protestas y marchas, con momentos del fuego de la furia y la alegría de la comunión solidaria, son las escenas de los lienzos que conforman la exposición Entre fieras y basiliscos, de la artista Samara Colina (Ciudad de México, 1992) que se exhiben en la galería virtual Artwks.

El sitio presenta ocho pinturas de la serie enfocada en la reinterpretación de imágenes de las masas de mujeres con los colores violeta y verde, de migrantes agrupados en caravana atravesando la desolación del desierto fronterizo, así como de jóvenes en el arrebatamiento del slam en un concierto. El aspecto en común es que toman el espacio y se organizan para transgredir los límites del espacio público y manifestar inconformidades , describe el sitio art.co

Organizar la rabia, defender la alegría es una frase acerca de lo que le interesa enfatizar a Samara en sus pinturas, quien relata en entrevista: Lo que nos congrega viene de situaciones de mucho dolor, pero también hay algo festivo en el hecho de estar todas juntas. Creo que tenemos que reconocer eso, también lo afortunado que es estar articuladas y estar juntas, tenemos que exaltar esa alegría .

Samara Colina, artista asentada en Guanajuato, desde hace cinco años ha dedicado parte de su reflexión pictórica a representar a la multitud en la marcha política. He desarrollado este trabajo y de manera simultánea exploro otros temas, pero las multitudes me siguen atrapando mucho, por eso sigo haciéndolo .