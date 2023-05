E

l deceso de uno y la llegada del otro sucedieron con pocas semanas de diferencia. José Joaquín Fernández de Lizardi murió el 21/6/1827. El escocés James Thomson se instala en la Ciudad de México el 17 de mayo del mismo año. Lizardi argumentó reiteradamente en favor de la libertad de creencias, en tanto que Thomson era promotor del sistema educativo lancasteriano y la libre lectura de la Biblia.

Fernández de Lizardi, El Pensador Mexicano, escribe en 1813 una severa crítica sobre la Inquisición, a la que llama tribunal “odioso en sus principios, criminal en sus procedimientos y aborrecible en sus fines […]. Un tribunal que siempre fue injusto, ilegal, inútil en la Iglesia y pernicioso en las sociedades”. El escrito le valió tener que hacer frente a un juicio inquisitorial. En 1823 aboga por la instalación de un gobierno republicano, ya que bajo tal sistema la religión [católica] del país debe ser no la única, sino la dominante, sin exclusión de ninguna otra . Comenta que, ante lo que llama el tolerantismo religioso, “solo en México se espantan de él, lo mismo que de los masones. Pero, ¿quiénes se espantan? Los muy ignorantes, los fanáticos, que afectan mucho celo por su religión que ni observan ni conocen, los supersticiosos y los hipócritas de costumbres más relajadas […] ningún eclesiástico, clérigo o fraile, si es sabio y no alucinado, si es liberal y no maromero, si es virtuoso y no hipócrita, no aborrece la república, el tolerantismo ni las reformas eclesiásticas”.

En la Decimotercia conversación del Payo y el Sacristán (abril de 1825), Lizardi denunció el caso de un protestante ultimado, cuando un asesino intolerante mató al pobre inglés en las Escalerillas [hoy calle República de Guatemala], a pretexto de que no se quiso hincar en la puerta para adorar el Sacramento del Altar . El episodio tuvo lugar en agosto de 1824, y el asesinado, documentó Hans-Jürgen Prien, un protestante estadunidense (no inglés, como afirmó Lizardi), avecindado en México y de oficio zapatero, a quien durante una procesión católica, un mexicano fanático le exigió que se arrodillara; al negarse él a hacer tal cosa, aquél lo atravesó con su espada .