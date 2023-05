La polifarmacia trastorna el ácido en el estómago

Expuso, por ejemplo, la situación de las personas de la tercera edad que, debido a la polifarmacia , son pacientes que toman diversas pastillas, para la obesidad, diabetes, hipertensión y eso favorece el de-sequilibrio del ácido en el estomago .

Alberto Reyes alertó que si no se trata adecuadamente un diagnóstico por esofagitis, ésta puede evolucionar a cáncer de esófago. Y es que habitualmente estas enfermedades son tratadas con medicamentos de tipo prazol, sin embargo, los expertos sostienen que estas soluciones no cubren todas las necesidades del paciente ya que tardan en hacer efecto y no actúa sobre los síntomas nocturnos.

Por ello, en conferencia de prensa dijo que ya existe un tratamiento que alivia de manera rápida los malestares y previene complicaciones, mediante un bloqueador de ácido competitivo de potasio.