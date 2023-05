También influye el ambiente obesigénico, que cada vez es más globalizado con mucho más acceso a alimentos altamente procesados y evidentemente el sedentarismo , pero también inciden “las dinámicas familiares a las que se enfrentan estos niños, con altos niveles de estrés y comunicación poco efectiva en la familia.

Los factores de riesgo construyen una obesidad de manera tan compleja que requiere hacer una evaluación sistematizada y detectar las necesidades de los pacientes con la finalidad establecer un tratamiento basado en ellas .

En los estudios se revela que cuatro de cada cinco niños que experimentan obesidad continuarán viviendo con ésta cuando sean adultos, y que un infante con obesidad tiene tres veces mayor riesgo de muerte temprana en la edad adulta.

Aranza, una paciente tratada por este padecimiento, contó que toda mi vida he vivido con obesidad y ahora entiendo que se trata de una enfermedad .