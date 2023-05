No obstante, el comienzo de las labores ha sido pospuesto en tres ocasiones: primero, para el 28 de abril, luego el 1º de mayo y, ahora están programados para el 21 de mayo, señaló en entrevista Elizabeth Castillo, viuda del minero Gil Rico.

Reiteraron su petición de hablar en persona con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque los trabajos no se han hecho como él indicó y tienen un gran retraso.

Las viudas expresaron su preocupación porque temen que el sexenio acabe y no se lleve a cabo el compromiso del presidente. Firmamos una minuta, pero no le están informando del todo porque realmente no se han hecho los trabajos como se debe , manifestó Castillo.

Que cumpla su promesa

Lo único que queremos es tener certeza de cuándo empiezan los trabajos, que el Presidente haga que se cumpla su promesa de sacar los restos de nuestros familia-res , enfatizó.

Una de las viudas entrevistadas mencionó que la empresa Obras Mineras está pidiendo demasiados requisitos para contratar personal e iniciar los trabajos. Recalcaron que en la zona de la mina carbonífera los quehaceres están parados, aún no hay maquinaria y sólo han traído un malacate y un transformador nuevo porque el anterior se les había quemado .

Las labores de rescate comenzaron en abril de 2022, pero ante los diversos retrasos, las viudas advirtieron desesperadas que se trasladarán a la Ciudad de México para realizar una manifestación a las afueras de Palacio Nacional.