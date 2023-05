Otra cosa que manejan, que no es cierto, es que hay maestros despedidos porque protestaron por la reforma educativa. Todos los maestros que se habían despedido, se les incorporó a todos y se pagaron los sueldos correspondientes, agregó.

Como otra de las exigencias que han planteado, refirió que piden la cancelación de la reforma educativa que se avaló en el sexenio pasado; “eso ya se hizo, aunque ellos sostienen que no. Son visiones distintas.

Afirmó que la Dirección de Educación Indígena, que desde hace muchísimo tiempo lleva todo el proceso de enseñanza-aprendizaje en comunidades, va a seguir igual, pero ellos están manejando que ya no va a ser así. Es un asunto nada más de información .

En su conferencia de prensa diaria, el jefe del Ejecutivo federal señaló que, por ejemplo, los profesores tienen un punto (de vista), que es por falta de información, piensan que la educación indígena de los maestros indígenas va a pasar al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), y no es cierto, va a seguir estando en la Secretaría de Educación Pública .

También plantean diálogo, ante lo cual detalló que es la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Leticia Ramírez, quien los está atendiendo.

Al exponer que en su gobierno hay respeto al magisterio, recordó que durante la aprobación de la reforma educativa en el sexenio de Enrique Peña Nieto los integrantes de la CNTE fueron los únicos que se movilizaron en contra, por lo que eran los que recibían los garrotazos y los que iban a la cárcel. Entonces, por eso les tenemos que tener mucho respeto y atención a ellos .

No obstante, apuntó: ellos no pueden ser gobiernistas; aun cuando tengan simpatías, la mayoría, sobre todo las bases, simpatizan con nuestro movimiento, pero ni modo que ya se acabe su movimiento. No, tienen que mantenerse y nunca van a ser reprimidos. Nunca, jamás, la represión, eso ya se acabó, eso es para si regresan los corruptos, autoritarios, a los que dirige, ¿cómo se llama?, Claudio X. González .

Durante la mañanera de ayer, el Presidente reiteró el anuncio de incremento salarial para todos los profesores del país, con lo que ganarán al menos 16 mil pesos mensuales.