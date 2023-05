Alma E. Muñoz y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 17 de mayo de 2023, p. 10

Morena en la Cámara de Diputados convocó a ministros en funciones y en retiro, así como a expertos, a defender en un parlamento abierto sus opiniones respecto de la viabilidad de una integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por voto ciudadano.

El coordinador de la bancada, Ignacio Mier, anticipó que pedirán a la próxima presidencia de la mesa directiva en San Lázaro que haga la solicitud de consulta popular para preguntar si se cambia o no el mecanismo de designación de los ministros (artículo 96 constitucional).

Si prospera, explicó a su vez el diputado Juan Ramiro Robledo, “en un segundo ejercicio, después de agosto de 2024 –una vez calificados los procesos electorales de ese año– habría consulta popular para elegir” a uno o varios ministros.

¿Merece México o no hacer uso de su derecho de participar en un procedimiento que modifica el mecanismo que establece el 96 constitucional para la designación de ministros? , planteó Mier en conferencia de prensa.

Dijo que el parlamento se realizará antes, por lo que extenderán invitaciones –a partir de la próxima semana– a todos los que quieran participar, y también a quienes se han expresado a priori; en lugar de que anden vendiendo tamales sin bote, que vengan acá , sostuvo.

Citó “al fiscal en tiempos de Carlos Salinas (de Gortari) Diego Valadés, que ha expresado sin tener conocimiento, sin profundizar con el rigor que le corresponde a un maestro emérito como él; al ex ministro (José Ramón) Cossío, ex ministro de la Corte, y al ‘filósofo de Villahermosa’, Roberto Madrazo, si no anda en algún maratón”.